انت الان تتابع "الصحة" الكويتية: لم نسجل أي إصابة جديدة بكورونا المستجد "كوفيد-19" في الـ24 ساعة الماضية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وكيلة وزارة الصحة المساعدة لشؤون الصحة العامة والوكيلة المساعدة للخدمات الطبية المساندة الدكتورة بثينة المضف

أكدت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاربعاء انها لم تسجل في الكويت أية إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال ال24 ساعة الماضية.

وقالت وكيلة وزارة الصحة المساعدة لشؤون الصحة العامة والوكيلة المساعدة للخدمات الطبية المساندة الدكتورة بثينة المضف في المؤتمر الصحفي الثامن أن الفريق الطبي يقوم بالإشراف ومتابعة حالتيين لسيدتين كويتيتين في العقد السابع يعانين من أمراض مزمنة وادخلتا الى العناية المركزة حالة احداهن مستقرة والثانية حرجه.

واضافت انه توجد حالة انتهت من تطبيق الحجر الصحي الإلزامي عليها وخرجت امس من محجر منتزه الخيران لعدم ظهور أعراض عليها.

على الصعيد ذاته ذكرت المضف انه تم استلام محجر منتجع (الجون) وجاري تجهيزه لاستقبال أي قادمين تنطبق عليهم شروط الحجر الصحي.

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وأشارت المضف إلى أن الوزارة تقوم بإجراءات احترازية للقادمين من جميع الدول وليس من مصر فقط لافتة الى أنها ستطبق هذه الإجراءات على القادمين من سوريا والهند وبنغلاديش والفلبين اضافة الى الصين وسيريلانكا وجورجيا وتركيا وأذربيجان ولبنان.

وقالت ان (الصحة) تراقب الوضع بشكل عام في العالم وتحدد مدى الحاجة لمزيد من الإجراءات الاحترازية التي ستعلنها في حينها مشددة على التقيد بجميع الاجراءات الوقائية خاصة في صالونات الحلاقة والاندية الصحية وتنبيه المقاهي الى ضرورة منع تداول النرجيلة (الشيشة) في الوقت الراهن حتى تقييم الوضع الصحي في البلاد.

وأوضحت أن الوزارة تواصل اتخاذ الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس مشيرة إلى أن احتواءه يتطلب إجراءات منسقة و"هو ما نقوم به مع كل جهات الدولة المختلفة".

وشددت الدكتورة المضف على الدور المهم الذي يلعبه المجتمع في احتواء المرض من خلال اتباع الإجراءات الصحية والالتزم بما تعلنه الوزارة من إجراءات مثل الالتزام بالحجر المنزلي وتجنب الشائعات والسفر.