انت الان تتابع "الصحة" الكويتية: تسجيل إصابة واحدة جديدة بكورونا المستجد "كوفيد 19" قادمة من إيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الوكيلة المساعدة لشؤون الصحة العامة والوكيلة المساعدة للخدمات الطبية المساندة بالتكليف في الوزارة الدكتورة بثينة المضف

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأحد تسجيل إصابة واحدة جديدة فقط بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية قادمة من جمهورية إيران الإسلامية ليصبح بذلك إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد 46 حالة.

وقالت الوكيلة المساعدة لشؤون الصحة العامة والوكيلة المساعدة للخدمات الطبية المساندة بالتكليف في الوزارة الدكتورة بثينة المضف في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة إن الإصابة الجديدة بالفيروس ليست من بين الرحلات التي وصلت أمس السبت إلى البلاد إنما إحدى الحالات الموجودة في العزل الصحي ويتم التعامل معها حاليا.

وأوضحت أن حالة المصاب مستقرة وليست لديه أي أعراض في حين تتلقى جميع الحالات السابقة العلاج في المكان المناسب والمخصص لذلك مضيفة أن الحالات كافة تتمتع بوضع صحي مستقر وحالة صحية جيدة.

وردا على سؤال نفت المضف صحة ما يتم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن تخصيص محجر صحي في الجهراء مؤكدة أن ذلك "غير صحيح".

وأجابت على سؤال عن جنسيات الحالات المصابة قائلة إن جميع الحالات هي لمواطنين كويتيين وهناك حالات للمخالطين بهم من جنسيات أخرى.

وجوابا على سؤال عن وجود دواء ناجع للمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) أشارت إلى أنه علميا لا يوجد علاج مؤكد للفيروس حتى الآن و"نتواصل مع الجهات العالمية لمتابعة آخر ما يتم التوصل إليه بهذا الشأن".

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وعن القادمين من مصر أكدت تطبيق الإجراءات الوقائية المتبعة بوزارة الصحة الكويتية مبينة أن هناك إجراء فحص إضافي في القاهرة للتأكد من عدم قدوم أي شخص لديه أعراض (كورونا المستجد كوفيد 19) كما سيتم فحص الجميع للتأكد من خلوهم من أي أعراض الإصابة بالفيروس.

وقالت المضف إن هناك تنسيقا دائما بين مختلف جهات الدولة للاطلاع على آخر تطورات ومستجدات انتشار الفيروس وإعطائهم الإرشادات الوقائية اللازمة وطرق التعامل مع هذا الفيروس والوقاية منه.

من جانبه قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند إن جميع المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في حالة مستقرة ويتلقون الرعاية اللازمة.

وأضاف السند في تصريح صحفي على هامش المؤتمر الصحفي "اننا كوزارة الصحة نحرص على تقديم أفضل سبل الرعاية للموجودين في مراكز الحجر الصحي" متمنيا أن تمضي فترة الحجر الصحي لمدة 14 يوما "خفيفة عليهم وأن يعودوا إلى ممارسة حياتهم الطبيعية مع أسرهم وفي منازلهم وهم بصحة جيدة وتمام العافية".

وأكد أنه خلال ال24 ساعة ماضية سجلت فقط إصابة واحدة جديدة بالفيروس في البلاد و"نبقى على مجموع الحالات 46 حالة المؤكدة إصابتهم" مشيرا إلى أنهم جميعا يتلقون الرعاية الصحية اللازمة بأحد المستشفيات التابعة للوزارة والمخصصة لاستقبال المصابين ويشرف عليهم فريق طبي متكامل ومتعدد الاختصاصات لضمان سلامتهم وصحتهم.

وشدد على ضرورة اتخاذ المواطنين والمقيمين كل الإجراءات الوقائية والاحترازية وتجنب التجمعات غير الضرورية وعدم السفر إلا للضرورة القصوى وذلك بهدف الحد من انتشار الفيروس.