انت الان تتابع "التجارة" الكويتية تغلق صيدلية و 8 بسطات خضراوات لزيادة الأسعار بدون مبرر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزارة التجارة والصناعة الكويتية

أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية اليوم الأحد إغلاق صيدلية وثماني بسطات للخضراوات في منطقتي الصليبية والأندلس بسبب مخالفة القانون ورفع الأسعار دون مبرر.

وقالت (التجارة) في بيان صحفي إن هذه الخطوة جاءت بعد جولة تفتيشية لفرق الطوارئ التابعة لها والتي تولت التفتيش على 89 صيدلية ومحلا تجاريا للوقوف على مدى التزامها بالنظم والمعايير المعمول بها في الوزارة.

وأضافت أنها استقبلت 163 شكوى عبر الخط الساخن يوم أمس السبت مؤكدة أن فرق التفتيش تعمل على مدار الساعة للمحافظة على الأسعار "ومنع استغلال هذا الظرف الاستثنائي من بعض الانتهازيين وضعاف النفوس".

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وشددت على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق جميع المخالفين.

يذكر أن حصيلة إغلاقات وزارة التجارة والصناعة بلغت 26 إغلاقا تتوزع ما بين صيدلية ومحل وشركة منذ الإعلان عن انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).