انت الان تتابع الوزير الروضان: حظر تصدير وإعادة تصدير مستلزمات للوقاية وفحص كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزير التجارة والصناعة خالد الروضان أصدر وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، اليوم، قرار حظر بموجبه تصدير وإعادة تصدير المطهرات والقفازات الطبية بكافة انواعها ومستلزمات فحص الكورونا المستجد وشمل القرار حظر مؤقت لتصدير وإعادة تصدير المطهرات والمعقمات الخاصة بالجسم والأسطح التي تحتوي على كلوروهكسيدين من 0.5% - 5% الكحول الإثيلي 70%- 95% Chlorohexidine 0.5% - 5| Ethanol 70 % – 95 %. كما تضمن الحظر القفازات الطبية، واللبس الوقائي (الجسم والأحذية)، ومستلزمات فحص الكورونا المستجد.وهي RNA Process control kit Nasopharyngeal swab – Viral Transport medium Advertisements Wuhan CoV E-gene Wuhan CoV N-gene Wuhan CoV RdRP-gene EAV Extraction Control

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