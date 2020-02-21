الخبير الدستوري د. المقاطع: ادانة وزير الكهرباء بجريمة مخلة بالأمانة والشرف تستوجب عزله

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الخبير الدستوري د. محمد المقاطع قال الخبير الدستوري د. محمد المقاطع أن إدانة التمييز لوزير الكهرباء بجريمة مخلة بالأمانة والشرف تستوجب عزله. وقال د. المقاطع ان لإفشاء أسرار الوظيفة، مثل إفشاء سر وظيفي بحقوق الناس أو خصوصياتهم، أو معلومات شخصية أو مالية أو التي تلحق ضررا بالدولة أو حقوقها المالية أو الإعتبارية، تكون الجريمة مخلة بأمانة الشخص يقينا،تسقط توزيره قانونا.

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