انت الان تتابع مكافحة الفساد: رئيس الوزراء حدث ذمته المالية وهي رسالة صريحة للكافة بضرورة تحديثها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

سمو رئيس مجلس الوزراء اثناء حضوره لتحديث اقرار الذمة المالية الخاص به

قال رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية (نزاهة) المستشار عبدالرحمن النمش ان سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء قام اليوم الاربعاء بزيارة للهيئة لتحديث اقرار الذمة المالية الخاص به.

وأضاف النمش في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) أن "حرص سمو رئيس مجلس الوزراء على الحضور لتحديث اقرار الذمة المالية الخاص به هو أمر يؤكد دعمه لنزاهة وتوجيه رسالة صريحة للكافة بضرورة تقديم أو تحديث إقرار الذمة".

وذكر ان ذلك ينعكس على نشر ثقافة الشفافية والنزاهة بين موظفي الدولة وأن مكافحة الفساد تأتي على رأس أولويات برنامج عمل الحكومة.

وقال ان سمو رئيس مجلس الوزراء أثنى على عمل الهيئة وآليات العمل فيها وما حققته من خطوات وانجازات في سنوات عملها الأولى.

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وأشار الى الدعوة التي أطلقها سمو رئيس مجلس الوزراء للمواطنين والمقيمين كافة بأن يبادروا إلى إبلاغ (نزاهة) عن أي واقعة فساد فضلا عن دعوته لجميع المخاطبين بأحكام قانون انشاء الهيئة للالتزام بالمواعيد والإجراءات المحددة لتقديم إقرارات الذمة المالية.

واوضح ان سموه حث جميع الوزارات والهيئات الحكومية وغير الحكومية على التعاون مع (نزاهة) من أجل التنفيذ الأمثل لاستراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد والتي يتجسد الجانب الوقائي والتوعوي منها في المحور الأول لبرنامج عمل الحكومة.

واعرب النمش عن سعادته وكل العاملين بالهيئة بزيارة سمو رئيس مجلس الوزراء وتقديرهم الكامل لحرص سموه على أن يضرب المثل للجميع في الالتزام بأحكام قانون انشاء الهيئة