انت الان تتابع النائب العدساني: ذكر أسماء مسؤولين حكوميين في رشاوى "ايرباص" يتطلب تحرك حكومي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قال النائب رياض العدساني إنه سيتقدم برسالة إلى مجلس الأمة بخصوص قضية "إيرباص" تتضمن جميع المرفقات الخاصة بالقضية.
وقال في تصريح صحفي بمجلس الأمة اليوم إنه سيطلب ضرورة الاستيضاح من الحكومة بشأن إجراءاتها المتخذة بهذا الشأن داعيا الحكومة الى التحرك الجاد بهذا الأمر لوقف كل تقاعس تجاه الأموال العامة.
وأشار العدساني إلى ان حكم المحكمة البريطانية قضي بتغريم شركة ايرباص بمبلغ يفوق 3.5 مليارات يورو، وذكر اسماء مسؤولين كويتيين الأمر الذي يتطلب تحركا حكوميا للوقوف على ملابسات القضية وكشف المتورطين فيها.
وشدد العدساني على اهمية ألا يقتصر الموضوع على تشكيل لجنة تحقيق والتنسيق مع هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) مطالبا بفحص جميع السجلات والمخالفات والغرامات والشبهات التي أكدت وجود رشى.
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