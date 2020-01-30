انت الان تتابع الوزيرة المستقيلة د. أسيري: أدعو جميع الشباب من غير المقيدين في الانتخابات المشاركة لأن الإصلاح بيدهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الوزيرة المستقيلة د. أسيري

قالت وزيرة الشئون الاجتماعية المستقيلة د. غدير أسيري أنها تشرفت بنيل ثقة صاحب السمو الامير وثقة سمو رئيس مجلس الوزراء بتعيينها وزيرة لوزارة الشؤون، وبذلت كل ما تملك لحمل هذه الأمانة الثقيلة، متوجه بالشكر لأعضاء مجلس الأمة من الوزراء والنواب الذين كانوا عوننا لها خلال تجربتها الوزارية.

وقالت في بيان صحفي أصدرته اليوم "منذ اليوم الاول لأداء القسم وانا تتم محاربتي من قبل قوى الظلام والرجعية بشكل طالني وطال بيتي وأسرتي، لم ألتفت للوراء، بل كان أول ما التمست هو معاناة الايتام والمعاقين والمسنين من الخدمات التي تقدمها الوزارة".

وأضافت "وبدلاً من مناقشة امور تهم الدولة والمواطنين، تهافت بعض النواب الى شخصانية وطائفية و"غزل" لقواعدهم.. وبكل اسف شاهدت عن قرب كيف تعمل هذه السلطة التشريعية، وكيف تكون الصراعات بين السلطتين نتيجة لمساومات سياسية ومصالح انتخابية ضيقة".

وذكرت "فتحت مكتبي للجميع ولكل المواطنين من كل الاطياف وكنت استمع لكل التظلمات واتعلم من المواطنين البسطاء ومن الفئات المستضعفة، هم الحلقة الاضعف وهم ضحية صراع السلطتين، و الدولة لم تقم بالعمل الكافي لحمايتهم في حين ان المجلس منشغل باستجوابات شخصانية وتفاهات اخرى".

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وأشارت غدير الى أنها "قمت بزيارات ميدانية عديدة وشاهدت بعيني التضييق على المعاقيين بالذات وباقي الفئات المستضعفة، وجهت العديد من الانذارات للمسؤولين ثم أقدمت على التدوير والتجميد وهذه اقصى صلاحيات الوزير في ظل القصور التشريعي".

وأكدت أنها "اقدمت على قرارات اصلاحية جذرية تهدف بشكل اول واخير الى تعزيز الشفافية والتسهيل على المواطنين واحترام كراماتهم. استمريت في القرارات الاصلاحية حتى اخر يوم لي، ولو بقيت لدقيقة أكثر لأستثمرت هذه الدقيقة في المزيد من الاصلاحات والشفافية".

وأضافت "اليوم، لم استطع ان استمر في منصبي نتيجة لصراع السلطتين وللصراعات السياسية والانحراف البرلماني وسوء استخدام السلطة التشريعية مما أدى الى تكالب النواب في ابداء رغبتهم في طرح الثقة رغم عدم تمكيني من العمل سوى ايام معدودة. تقدمت باستقالتي وسأعود لأخدم وطني من موقع اخر".

وفي ختام بيانها قالت "اقول لطلبتي وللجيل القادم، لا تيأسوا، فالدولة المدنية ستبقى والارهاب السياسي من التيارات الظلامية قد ينتصر مرة ولكنه لن يدوم. ولعلّي ورغم عتمة الصورة استعير جملة "تفاءلوا.. الكويت ما زالت جميلة" وادعو جميع الشباب والشابات الذين بلغوا سن الواحد وعشرين سنة وغيرهم من غير المقيدين في الانتخابات، شاركوا فأنتم الرقم الصعب، بيدكم أنتم لا بيد غيركم الاصلاح وانقاذ مدخرات جيلكم".