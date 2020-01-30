الناطق الرسمي: قبول استقالة الوزيرة د. أسيري وتعيين الوزير الجاسم وزيرا للشؤون بالوكالة

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الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم أعلن رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم عن صدور مرسوم بقبول استقالة وزير الشئون الاجتماعية د. غدير أسيري. وقال المزرم في تصريح صحفي اليوم أن صدر مرسوم بتعيين وزير الدولة لشئون البلدية وليد الجاسم وزيرا للشؤون الاجتماعية بالوكالة بالإضافة الى عمله.

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