د. شفيقة العوضي: حريصون على صون المال العام من العابثين وضعاف النفوس والتصدي لمدعي الإعاقة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - مديرة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، د. شفيقة العوضي

أعلنت مديرة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، د. شفيقة العوضي، عن صدور حكم قضائي من محكمة الجنايات بإدانة متهمين في احدى قضايا التزوير في شهادات إثبات الإعاقة، التي قامت الهيئة بإحالتها إلى النيابة العامة، بعد أن تبين صدور شهادات مزورة لمدعي إعاقة.

وقالت العوضي، في تصريح صحافي اليوم، إن "المحكمة قضت ضد المتهمين بالتزوير بالعقوبة المشددة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، بعد أن قدمت الهيئة الأدلة كافة التي تثبت صدور تلك الشهادات بالمخالفة للقانون"، موضحة أن ما اتخذته الهيئة من إجراءات قانونية ضد مرتكبي

جريمة التزوير يأتي في إطار حرصها وتصديها لمدعي الإعاقة والفاسدين حفاظا على المال العام وصونه من العابثين وضعاف النفوس الذين سولت لهم أنفسهم ارتكاب هذه الجريمة دون وازع من دين أو ضمير.

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وشددت العوضي، على استمرار الهيئة في نهجها وسياستها التي نشأت من أجلها في منح ذوي الإعاقة حقوقهم التي أقرها المشرع، وتبنيها قضاياهم وحقوقهم المشروعة بما يكفل لهم الحياة الكريمة واندماجهم في المجتمع وفقا للقانون.

وشكرت للقضاء الكويتي العادل، والشكر موصول لكل من ساهم ودعم الهيئة في سبيل كشف مرتكبي جرائم التزوير، سواء من العاملين الإداريين والفنيين في اللجان الطبية، وما قامت به الإدارة القانونية من جهد ومتابعة في سبيل تقديم مرتكبي تلك الجريمة للعدالة.