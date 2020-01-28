انت الان تتابع النائب حمدان العازمي: طرح الثقة في الوزيرة د. أسيري مستحق ويجب التحقيق في قراراتها الأخيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

النائب حمدان العازمي أكد النائب حمدان العازمي أن طرح الثقة في وزيرة الشؤون ⁧‫د. غدير أسيري‬⁩ قرار مستحق من مجلس الامة. وقال العازمي في تصريح صحفي أن محاسبتها والتحقيق في قراراتها الاخيرة قرار يجب اتخاذه من مجلس الوزراء فوزارات وهيئات الدولة ليست عزبة خاصة لاي وزير يتحكم فيها وفقا لأهوائه ومصالحه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النائب حمدان العازمي: طرح الثقة في الوزيرة د. أسيري مستحق ويجب التحقيق في قراراتها الأخيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.