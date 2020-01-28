النائب المونس: الوزيرة د. أسيري ماضية في احراج الحكومة بقراراتها بشكل أكبر مما توقعنا

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النائب خالد المونس

أوضح النائب خالد المونس أن القرارات الوزارية التي اصدرتها وزيرة الشؤون د. غدير أسيري بتعيين أعضاء مجالس الجمعيات التعاونية وغيرها يؤكد ماذهبنا إليه من قبل بأنها وزيرة الأسبوع الواحد ومن الواضح انها ماضية في احراج الحكومة بشكل أكبر مما توقعنا.

ووجه المونس حديث الى ‏سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد قائلا "من كان نهجه الإصلاح لايقبل بمثل هذه".