انت الان تتابع النائب د. الرويعي: في ضوء الاجراءات التي اتخذتها الوزيرة د. أسيري سأكون مؤيدا لطرح الثقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قال النائب د. عودة الرويعي انه نصح وزيرة الشؤون الاجتماعية د. غدير أسيري بعدم المجازفة والمضي لجلسة طرح الثقة يوم 4 فبراير، وكنت صادقا في النصيحة قبل ازدياد العدد.
وقال الرويعي في تصريح صحفي اليوم أنه وفي ضوء الاجراءات التي تمت مؤخراً سيكون من ضمن الموقعين في طلب طرح الثقة في الجلسة القادمة.
كانت هذه تفاصيل خبر النائب د. الرويعي: في ضوء الاجراءات التي اتخذتها الوزيرة د. أسيري سأكون مؤيدا لطرح الثقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.