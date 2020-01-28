انت الان تتابع النائب د. الرويعي: في ضوء الاجراءات التي اتخذتها الوزيرة د. أسيري سأكون مؤيدا لطرح الثقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

النائب د. عودة الرويعي

قال النائب د. عودة الرويعي انه نصح وزيرة الشؤون الاجتماعية د. غدير أسيري بعدم المجازفة والمضي لجلسة طرح الثقة يوم 4 فبراير، وكنت صادقا في النصيحة قبل ازدياد العدد.

وقال الرويعي في تصريح صحفي اليوم أنه وفي ضوء الاجراءات التي تمت مؤخراً سيكون من ضمن الموقعين في طلب طرح الثقة في الجلسة القادمة.