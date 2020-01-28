النائب الدلال: قرارات الوزيرة أسيري اخلال جسيم واصبح طرح الثقة بها مستحق

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - النائب محمد الدلال أوضح النائب محمد الدلال أن ممارسات وقرارات وزيرة الشؤوم الاجتماعية د. غدير أسيري الأخيرة تعد إخلال جسيم بواجبات الوزارة والقسم الدستوري. وقال الدلال في تصريح صحفي اليوم "اصبح مستحق تقديم استقالتها او طرح الثقة بها في الجلسة القادمة".

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