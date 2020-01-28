النائب الفضالة: صدور قرارات تعيين وايقاف آخرين عن العمل فساد يستدعي طرح الثقة في الوزيرة أسيري

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - النائب يوسف الفضالة أعلن النائب يوسف الفضالة تأييده لطرح الثقة في وزيرة الشؤون الاجتماعية د. غدير أسيري. وقال في تغريدة له اليوم "صدور قرارات التعيين بهذا الوقت وإيقاف آخرين عن العمل من أجل الحفاظ على الكرسي ماهو إلا فساد يستدعي طرح الثقة بالوزيرة د. غدير أسيري.

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