النائب النصف: سحب الوزيرة أسيري صلاحيات د. شفيقة يشكل خطورة مما يستدعي طرح الثقة بها

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النائب راكان النصف أعلن النائب راكان النصف تأييده طرح الثقة في وزيرة الشؤون الاجتماعية د. غدير أسيري في الاستجواب المقدم لها من النائب د. عادل الدمخي. وقال النصف في تغريدة له اليوم "اعتراضي على استجواب الوزيرة د. أسيري لعدم دستوريته انتهى مع صعودها المنصة وقبولها بمناقشته، وسحبها صلاحيات مدير "الإعاقة" د. شفيقة العوضي التي عرف عنها مكافحة مدعي الإعاقة و اصلاحاتها بالهيئة يشكل خطورة لاسيما في هذا التوقيت مما يستدعي طرح الثقة بالوزيرة د. غدير".

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