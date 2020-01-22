انت الان تتابع روحاني: إيران لن تسعى أبدا لامتلاك سلاح نووي في وجود الاتفاق النووي أو بدونه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قال الرئيس الإيراني حسن روحاني يوم الأربعاء إن إيران لن تسعى أبدا لامتلاك أسلحة نووية في وجود الاتفاق النووي أو بدونه، داعيا القوى الأوروبية إلى تفادي الخطأ الذي ارتكبته واشنطن بانتهاك الاتفاق النووي المبرم بين طهران والقوى الكبرى في 2015.
وأضاف روحاني، حسبما أفاد موقعه الإلكتروني، ”في وجود الاتفاق أو بدونه، لن نسعى أبدا إلى امتلاك سلاح نووي... ستكون القوى الأوروبية مسؤولة عن تبعات انتهاك الاتفاق“.
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