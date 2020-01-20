انت الان تتابع "البلدية" تطلب صرف بدل ضوضاء للعاملين في وظائف حفار قبور ومغسل موتى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

بلدية الكويت

كشف رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين في بلدية الكويت محمد العراده بأن البلدية ‏خاطبت ديوان الخدمة المدنية بكتابها رقم (647) المؤرخ في 19/1/2020 لصرف بدل الخطر ‏والتلوث والضوضاء للعاملين في وظائف حفار قبور ومغسل موتى وسائق نقل الموتى في إدارة شؤون ‏الجنائز. ‏

وأضاف العراده إن العاملين في إدارة شؤون الجنائز يقومون بأعمالهم بجهد وتفان سواء الذين ‏يقومون بحفر القبور أو مغسلي الموتى وأيضا سائقي نقل الموتى الأمر الذي يتطلب معه صرف بدلات ‏نظير جهودهم وإخلاصهم في عملهم، وأن البدل المطلوب منحه هو 35 دينار لكل بدل من البدلات المذكورة، ‏وذلك حسب قرار الخدمة المدنية رقم 13 لسنة 2012.‏

Advertisements

وقدم العراده جزيل الشكر إلى وزير شؤون البلدية وليد الجاسم و‏مدير عام بلدية الكويت أحمد المنفوحي وقيادات البلدية الذين يحرصون دائماً على تقديم كل ‏أنواع الدعم والتشجيع لجميع العاملين في البلدية من أجل خدمة الوطن والمواطن والارتقاء بالعمل.‏

وذكر إن النقابة لن تدخر أي جهد أو مساعي لدى كل الجهات المعنية لدى ديوان الخدمة ‏المدنية حتى يرى هذا المطلب النور.