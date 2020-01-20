التربية: تشكيل لجنة لدراسة توحيد العطلة الربيعية بين الوزارة والجامعة والتطبيقي

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وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور سعود هلال الحربي أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور سعود هلال الحربي قراراً بتشكيل لجنة لدراسة توحيد العطلة الربيعية (نصف السنة) بين كل من وزارة التربية وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. وتضم اللجنة التي يترأسها الوزير الدكتور سعود الحربي أعضاء من الجامعة والتطبيقي ووزارة التربية وتهدف للوصول الى قرار موحد ينظم العطلة في الجهات الثلاث وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل.

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