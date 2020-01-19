انت الان تتابع الخارجية: اجتماع مع المسؤولين الفلبينيين منتصف فبراير القادم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

اجتمع نائب وزیر الخارجیة خالد الجارالله الیوم والمستشار الرئاسي للعمال الفلبینیین والعاملات الفلبینیات بالخارج الوزیر عبدالله ماماو الذي یقوم بزیارة للبلاد والوفد المرافق له.

وقد تم خلال اللقاء بحث عدد من أوجه العلاقات الثنائیة بین البلدین خاصة ما یتصل منھا بالحظر الذي فرضته الفلبین على إرسال العمالة إلى الكویت بسبب جریمة القتل التي تعرضت لھا إحدى العاملات المنزلیات.

وقد أشاد المستشار الرئاسي الفلبیني ماماو بالإجراءات القانونیة التي اتخذتھا الكویت حیث تم الاتفاق على عقد اجتماع یضم المسؤولین في البلدین خلال النصف الأول من شھر فبرایر القادم لمناقشة الاتفاقیة العمالیة التي تم التوقیع علیھا عام 2018 وذلك في ضوء علاقات الصداقة بین دولة الكویت وجمھوریة الفلبین ورغبتھما المشتركة في توطیدھا وتعزیزھا وتجاوز الأزمة التي طرأت مؤخرًا بما یحقق مصالح البلدین وشعبیھما الصدیقین.

حضر اللقاء مساعد وزیر الخارجیة لشؤون آسیا السفیر علي السعید ومساعد وزیر الخارجیة لشؤون مكتب نائب الوزیر السفیر أیھم العمر.

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كما اجتمع نائب وزیر الخارجیة في وقت لاحق ونائبة الممثلة الخاصة للأمین العام للأمم المتحدة للشؤون السیاسیة والمساعدة الانتخابیة الیس وولبول التي تقوم بزیارة للبلاد والوفد المرافق لھا.

وتم خلال اللقاء بحث التطورات المتصلة بالبحث عن الأسرى والمفقودین الكویتیین والممتلكات الكویتیة والأرشیف الوطني إضافة إلى الأنشطة التي تقوم بھا بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق.

حضر اللقاء مساعد وزیر الخارجیة لشؤون مكتب نائب الوزیر السفیر أیھم العمر ومساعد وزیر الخارجیة لشؤون المنظمات الدولیة الوزیر المفوض ناصر عبدالله الھین.