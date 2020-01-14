انت الان تتابع الحكومة: رفع برنامج العمل الى مجلس الأمة ويرتكز على 3 محاور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية

أعلن رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم ان مجلس الوزراء اعتمد في اجتماعه اليوم الثلاثاء برنامج عمل الحكومة وأرسله إلى مجلس الأمة تنفيذا للمادة (98) من الدستور.

وقال المزرم في تصريح صحفي ان البرنامج الحكومي الذي أخذ بعين الاعتبار المدة الدستورية المتبقية لانتهاء الفصل التشريعي ال15 يقوم على ثلاثة محاور أساسية (مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة) و(استكمال برنامج التحول الرقمي والالكتروني للخدمات الحكومية) و(خارطة طريق لتطوير الادارة الحكومية).

واضاف ان البرنامج يتضمن الاستمرارية في تنفيذ ومتابعة المشاريع التنموية للدولة في المواعيد الزمنية المحددة.

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واوضح ان برنامج الحكومة يأتي ضمن الإطار العام الذي تتخذه الحكومة نهجا لها في توجيه عمل وزارات الدولة والجهات الحكومية جميعا.

وكان سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء قال في مداخلة له في جلسة مجلس الامة العادية في 24 ديسمبر الماضي ان الحكومة ستقدم برنامج عملها في مدة اقصاها ثلاثة اسابيع مؤكدا مدها يد التعاون مع مجلس الامة الى ابعد مدى تنفيذا وترجمة لتوجيهات سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح.

وتنص المادة (98) من الدستور على ان "تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها الى مجلس الامة وللمجلس ان يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج".