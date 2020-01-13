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الرئيس الغانم يقدم واجب العزاء في مسقط بوفاة السلطان قابوس

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الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس الغانم يقدم واجب العزاء في مسقط بوفاة السلطان قابوس

قام رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم والوفد البرلماني المرافق له بتقديم واجب العزاء الي جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور ، سلطان عمان الشقيقة ولافراد الأسرة المالكة، بوفاة المغفور له بإذن الله جلالة السلطان قابوس بن سعيد وذلك بقصر العلم بالعاصمة مسقط.

وضم الوفد البرلماني المرافق للغانم كلا من النواب عدنان سيد عبدالصمد وسعدون حماد العتيبي وفراج العربيد وعبدالله الكندري وخالد الشطي واسامه الشاهين وسعود الشويعر  والدكتور خليل ابل وامين عام مجلس الامة علام الكندري.

وكان الغانم قد وصل الى مسقط في وقت سابق اليوم حيث كان في استقباله على أرض المطار رئيس مجلس الشورى العماني خالد هلال المعولي وامين عام مجلس الشورى احمد الندابي وسفير دولة الكويت لدى سلطنة عمان سليمان الحربي واركان السفارة.

 

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