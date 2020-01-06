انت الان تتابع الرئيس الغانم: جلسة خاصة الخميس لمناقشة الاتفاقية مع السعودية والاستعدادات الحكومية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم

شدد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم على ضرورة التكاتف والتعاضد والعمل على تعزيز الوحدة الوطنية والوقوف خلف صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله واثقين بحكمته وحنكته وخبرته في إدارة سفينة البلاد إلى بر الامان، سائلين الله ان يديم على الكويت والكويتيين نعمة الامن والاستقرار .

وأعلن الرئيس الغانم عن عقد جلسة خاصة الخميس المقبل لمناقشة ثلاثة بنود تتعلق في تفاصيل اتفاقية المنطقة المقسومة والانفلات المروري والتطورات الأمنية الاخيرة .

وقال الرئيس الغانم في تصريح إلى الصحافيين انه ووفق المادة 72 من اللائحة الداخلية وبعد التنسيق مع سمو رئيس الوزراء وعدد من النواب ، منهم أعضاء مكتب المجلس ولجنة الشؤون الخارجية ومقدمي طلب الجلسة الخاصة استخدمت حقي بطلب عقد جلسة خاصة الخميس المقبل ، سيتم تخصيص الجزء الأول منها لمناقشة الانفلات الأمني والوفيات الناتجة عنه، واستعراض تفاصيل اتفاقية المنطقة المقسومة التي تم توقيعها أخيرا بين الكويت والسعودية وذلك في جلسة علنية ، فيما سيكون الجزء الثاني سريا وسيخصص لشرح الاستعدادات الحكومية لمواجهة الاحداث والتطورات الاقليمية المتسارعة .

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وعن استقباله السفيرين الايراني والأميركي اليوم أوضح الغانم أن موعد الاستقبال معدّ منذ مدة وقبل سفري وتحدثنا عن أمور كثيرة سأذكر بعضها في الجلسة الخاصة الخميس المقبل .

وفيما إن كان لقاءه السفير الايراني تطرق إلى موضوع الاهواز ، قال الغانم لا حاجة لتأكيد المؤكد وما بينه الأخ عبد الله فهاد من أن استقبال أحد الاشخاص كان بناء على طلب فهاد - الذي أثق فيه - وتم اللقاء معه بصفة شخصية ولم نكن نعلم أنه يمثل منظمة ما وهو يحمل الجنسية الالمانية وطلب مقابلتي في إطار إعداده رسالة عن الديمقراطية في الكويت ، ولم يتم التطرق إلى أي أمور غير رسالته في لقاء استغرق سبع دقائق فقط ولم يتم تداوله في الاخبار الرسمية للمجلس ، لكن هناك من يريد إساءة استخدام هذا اللقاء لأمر آخر وهذه مشكلته وليست مشكلتنا ، فالأمر واضح عند السفير الايراني وكل المعنيين .

وعن جلسة الغد ذكر الغانم ان استجواب وزيرة الشؤون الاجتماعية د.غدير أسيري مدرج على جدول اعمالها ومن حقها التأجيل – إذا رغبت – وفق المادة 135 من اللائحة الداخلية لعدم انتهاء مهلة الاربعة عشر يوما والتي تعطي الوزير المستجوب حق تأجيل مناقشة استجوابه أسبوعين من تقديم الاستجواب .