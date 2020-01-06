انت الان تتابع النائب الفضالة: نطالب بإدراج تعديلات قانون العمل في "الأهلي" على جلسة الغد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
طالب النائب يوسف الفضالة بإدراج تعديلات قانون العمل في القطاع الأهلي على جدول أعمال جلسة الغد ليتم التصويت على المداولة الثانية والانتهاء منه لصالح المواطنين الذين ينتظرون إصدار هذا القانون .
وقال الفضالة في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إنه على لجنة الاولويات عدم التذرع بالرفض الحكومي للقانون لأن الاحتكام يكون للتصويت في الجلسة، مشيرا إلى أن الجلسة المقبلة لن يكون هناك فيها قوانين تجري مناقشتها وفيها بند الاستجواب واستكمال الخطاب الأميري .
واضاف" لذا أرجو من لجنة الاولويات إدراج تعديلات قانون العمل في القطاع الاهلي الخاصة بنهاية الخدمة على جدول أعمال الجلسة المقبلة ".
وأوضح الفضالة انه إذا كانت الحكومة ترفض هذه التعديلات فلا يجب ان يذهب النواب طواعية مع رأي الحكومة، خاصة ان هناك أكثر من قانون كان محل خلاف بين المجلس والحكومة.
وأضاف أن حسم الخلاف في هذه الأمور يكون للتصويت والحكومة لديها حقها في الرفض أو الموافقة .
واستغرب الفضالة الموقف المتباين للحكومة بعد موافقتها على التعديلات في المداولة الأولى ، مؤكدا أهمية ان يتم الحسم بالتصويت في الجلسة المقبلة ".
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