الرئيس الغانم يستقبل نائب السفير الأمريكي والسفير الايراني كلا على حده

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الغانم يستقبل نائب السفير الأمريكي والسفير الإيراني استقبل رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم في مكتبه على حدة كلا من نائب سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى الكويت لاري ميموت وسفير الجمهورية الايرانية الإسلامية محمد إيراني.

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