انت الان تتابع النائبة الهاشم: الوزير الصالح تجاوب مع الغاء قرار منع الكويتية من استقدام خادم وسائق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

النائبة صفاء الهاشم

ثمنت النائبة صفاء الهاشم تجاوب نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بشأن مع ما صرحت به أمس من مثالب تضمنها القرار الوزاري رقم 957 لسنة 2019.

وأوضحت الهاشم في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أنها طالبت الوزير الصالح بالتدخل لإنهاء معاناة المرأة الكويتية بحرمانها من استقدام خادم وسائق الا بموافقة مدير شؤون الإقامة.

وقالت" تلقيت اتصالاً هاتفيًا اليوم من الوزير الصالح، أكد خلاله إيقاف العمل بقرار العودة لمدير شؤون الإقامة، وأنه لن يرضى بأن يواجه الكويتي هذه الصعوبات، وخاصة أن هناك 53 مركز خدمة بالكويت من أجل خدمتهم.

وأكدت الهاشم عدم قبولها بظلم للكويتية أو الانتقاص من حق أي كويتي بسبب هذا القرار الجائر الذي سحب منهم هذا الحق.

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وأشارت إلى أن الوزير أكد لها صحة كلامها وأنه اطلع على القرار ووجد أن كل مادة فيه تنتهي بجملة "على ان يتم الاستثناء من المدير العام لشؤون الإقامة"، مؤكداً أنه أوقف العمل بهذا القرار شفهياً وطلب من الشؤون القانونية العمل عليه وتعديله بالكامل.

وبينت أن تعديل القرار سيشمل انهاء معاملات المرأة الكويتية العزباء التي تعدى عمرها 40 سنة التي لم يسبق لها الزواج، والمطلقة بدون أولاد من مركز الخدمة دون أي استثناء من أحد.

وأكدت الهاشم أن العودة لمدير شؤون الاقامة للاستثناء في كل أمر تم إيقاف العمل به، حتى إصدار القرار الجديد شاملاً كل الملاحظات الذي ذكرت في المؤتمر الصحفي، موجهة الشكر إلى الوزير أنس الصالح على التوضيح والاهتمام.