قال النائب الحميدي السبيعي إن المرحلة المقبلة ستشهد العديد من الاستجوابات، مبدياً عدم تفاؤله من أداء الحكومة الجديدة.
وأضاف السبيعي في تصريح صحفي بمجلس الأمة "إن القادم سيئ لأن التشكيل ضعيف، واعتقد ان بعض الوزراء شخصياتهم ضعيفة ولا توجد لديهم القدرة على اتخاذ القرارات، وأن الوكلاء اقوى منهم، والوقت ضيق وقصير وأتوقع الكثير من الاستجوابات".
وأشار إلى أنه من بين الوزراء الذين ستقدم لهم الاستجوابات وزير التربية وزير التعليم العالي سعود الحربي ووزير الدولة لشؤون البلدية وليد الجاسم.
وأضاف "منذ اول يوم لتشكيل الحكومة قلت يا سمو الرئيس لن ننتظر كثيرا وأنا صادق في ذلك، ولست متفائلا بأداء هذه الحكومة واعتقد أنه سيكون مخيبا للآمال وأن الكتاب يقرأ من عنوانه".
كانت هذه تفاصيل خبر النائب السبيعي: بعض الوزراء شخصياتهم ضعيفة والقادم سيئ وأتوقع الكثير من الاستجوابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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