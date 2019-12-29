الخارجية الكويتية: اجتماع البرلمانيين بشأن الأحواز تم بصفة شخصية وسنتخذ الاجراءات القانونية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله

التقى نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله اليوم الأحد سفير المملكة الاردنية الهاشمية لدى الكويت صقر أبوشتال اذ تم خلال اللقاء بحث عدد من أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين اضافة الى تطورات الأوضاع على الساحتين الاقليمية والدولية.

حضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير ايهم العمر.

كما اجتمع الجارالله في وقت لاحق مع سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى الكويت محمد ايراني اذ تم خلال اللقاء بحث عدد من اوجه العلاقات الثنائية بين البلدين اضافة الى ما تردد عن عقد اجتماع في دولة الكويت لعدد من البرلمانيين بشأن موضوع الأحواز.

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وقد أكد الجارالله خلال اللقاء على "ثوابت السياسة الخارجية لدولة الكويت القائمة على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشئون الداخلية وحسن الجوار" مشيرا الى "الاستياء من عقد مثل هذا الاجتماع الذي تم بصفة شخصية دون الحصول على موافقة الجهات المعنية وأن الجهات المعنية قد باشرت اتخاذ الاجراءات القانونية بهذا الصدد" مشددا على احترام دولة الكويت لسيادة الجمهورية الاسلامية الايرانية ووحدة أراضيها بما فيها إقليم الأحواز.

حضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير ايهم العمر.