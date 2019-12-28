النائب فهاد: لقاء الرئيس الغانم مع الكعبي لنقاش رسالة دكتوراه ولم يتطرق الى أي قضايا أخرى

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النائب عبدالله فهاد قال النائب عبدالله فهاد أن السيد حكيم الكعبي وعلى هامش زيارته للكويت أبدى رغبته لقاء مجلس الأمة مرزوق الغانم للحديث معه حول رسالة الدكتوراه التي يقوم عليها الكعبي بشأن الديمقراطية في الكويت ضمن احدى الجامعات الألمانية. وأضاف النائب فهاد في تصريح صحفي أن الرئيس الغانم وافق مشكورا على ذلك وهو ما تم الأربعاء الماضي بحضوره ولم يتطرق اللقاء من قريب أو بعيد الى أي قضايا وملفات أخرى.

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