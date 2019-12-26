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تراجع طلبات اللجوء بألمانيا وارتفاعها على المستوى الأوروبي

ذكرت وكالة الإحصاء الأوروبية "يوروسات" أن عدد طلبات اللجوء بالاتحاد ارتفع ليصل، لأول مرة منذ 2015، إلى نصف مليون طلب، غير أنه في الوقت ذاته تم تسجيل تراجع واضح في عدد الطلبات المقدمة في ألمانيا.

ذكر تقرير لمجموعة "فونكه" الإعلامية الألمانية أن عدد طلبات اللجوء إلى ألمانيا تراجع في الفترة الممتدة بين من يناير/ كانون الثاني ونوفمبر/ تشرين الثاني من 2019. فقد قدم 133.270 شخصًا طلبات للحصول على اللجوء في ألمانيا، وذلك نقلاً عن وكالة الإحصاء الأوروبية "يوروسات"، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 13 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وفي عام 2018، مثل الانخفاض نسبة قدرها 16 في المئة.

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وذكر التقرير أن ألمانيا لا تزال الوجهة الرئيسية لطالبي اللجوء في الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، انخفضت حصة ألمانيا إلى 23 في المائة مقارنة مع باقي دول الاتحاد الأوروبي. وكانت النسبة في عام 2017 28 في المائة، وقبلها 31 في المئة.

وارتفع عدد طالبي اللجوء في مجموع الاتحاد الأوروبي بنسبة 8.6 في المائة لأول مرة منذ 2015 في الفترة حتى سبتمبر/ أيلول، وهو ما يمثل ملحوظا. فقد انخفض عدد طلبات اللجوء بشكل مطرد بعد أن وصل إلى ذروته عام 2015 وبلغ 1.2 مليون طلب. وزادت طلبات اللجوء بشكل خاص في كل من فرنسا واسبانيا. أما دول المنشأ الرئيسية فهي سوريا وأفغانستان وفنزويلا.