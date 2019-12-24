النائب السويط: التحقيق في تزوير الجناسي الكويتية عبث وفرقة وعنصرية

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النائب ثامر السويط قال النائب ثامر السويط أن مقترحات التحقيق في تزوير الجنسية الكويتية عبث وفرقة وعنصرية وتجاهل أولويات المواطن. وقال السويط في تصريح صحفي اليوم أنه رفض التصويت على المقترحين والقوانين الحالية الموجودة تحارب التزوير وتمنح السلطة الكافية والكاملة لوزير الداخلية مواجهة كل مزور وعابث بموضوع الجنسية.

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