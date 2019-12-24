انت الان تتابع النائب المونس: امتناع الحكومة عن التصويت في "تزوير الجناسي" بداية مبشرة أتمنى ان يستمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

النائب خالد المونس أكد النائب خالد المونس أن بداية الحكومة مبشرة ونهجها مختلف بعد قرارها ترك الأمر الخلافي في تشكيل لجنة التحقيق بالجناسي للمجلس وامتناعها عن التصويت. وقال النائب المونس في تصريح صحفي اليوم "أتمنى تستمر الحكومة على هذا المبدأ الحيادي وتترك القرار للمجلس في الملفات محل الخلاف النيابي فالشعب قادر وحده قادر على تخديد مصير قضاياه".

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