انت الان تتابع الكويت: أحكام القضاء السعودي بقضية خاشقجي تعكس الالتزام بمبادئ القانون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزارة الخارجية الكويتية

اكدت وزارة الخارجية الكويتية اليوم الثلاثاء ان احكام القضاء السعودي الصادرة في قضية المواطن السعودي (جمال خاشقجي) تعكس التزام المملكة بمبادئ القانون وحرصها على تطبيقه.

وقال مصدر مسؤول في (الوزارة) في بيان صحفي ان "دولة الكويت تابعت باهتمام الأحكام التي أصدرها القضاء السعودي يوم امس الاثنين ضد المتهمين بمقتل المواطن السعودي (جمال خاشقجي) والتي تعكس التزام المملكة العربية السعودية الشقيقة بمبادئ القانون وحرصها على تطبيقه ردا على من يحاول المساس بالمملكة والاساءة لقضائها العادل".

وأكد المصدر وقوف دولة الكويت إلى جانب الأشقاء في المملكة العربية السعودية الشقيقة في كل ما من شأنه الحفاظ على أمنهم واستقرارهم وخصوصية شأنهم الداخلي.