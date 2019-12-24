انت الان تتابع النائب الدلال: أطراف تقف حجر عثر أمام التحقيق في "تزوير الجناسي" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أكد النائب محمد الدلال أن الحديث عن تزوير الجناسي أو صحتها أو سوء منحها من قبل الحكومات المتعاقبة يتطلب فتح تحقيق برلماني محايد وجاد لمعرفة الحقيقة وإيقاف التجاوزات.
وقال الدلال في تصريح صحفي اليوم أن هناك أطراف تقف حجر عثر أمام هذا التحرك والتحقيق في تزوير الجناسي.
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