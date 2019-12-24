النائب الدلال: أطراف تقف حجر عثر أمام التحقيق في "تزوير الجناسي"

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النائب محمد الدلال

أكد النائب محمد الدلال أن الحديث عن تزوير الجناسي أو صحتها أو سوء منحها من قبل الحكومات المتعاقبة يتطلب فتح تحقيق برلماني محايد وجاد لمعرفة الحقيقة وإيقاف التجاوزات.

وقال الدلال في تصريح صحفي اليوم أن هناك أطراف تقف حجر عثر أمام هذا التحرك والتحقيق في تزوير الجناسي.