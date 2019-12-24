انت الان تتابع مكافحة الفساد: رئيس ديوان المحاسبة الشايع قدم اقرار ذمته المالية الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رئيس (نزاهة) المستشار عبدالرحمن النمش خلال لقاء رئيس ديوان المحاسبة فيصل الشايع

قالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية (نزاهة) اليوم الثلاثاء ان رئيس ديوان المحاسبة فيصل الشايع قدم اقرار ذمته المالية الاولى بمناسبة تعيينه رئيسا للديوان.

وقال المتحدث الرسمي ل(نزاهة) الدكتور محمد بوزبر في بيان صحفي ان رئيس ديوان المحاسبة فيصل الشايع بحث بعد انتهاء اجراءات تقديم اقراره مع رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) عبدالرحمن النمش سبل التعاون بين الهيئة والديوان في مجال الرقابة وتبادل المعلومات ومكافحة الفساد.

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واشار الى تأكيد الجهتين على ايمانهما الكامل بأن الاولوية في خطط عمل الجهتين الرقابيتين للفترة المقبلة هي العمل على تجفيف منابع الفساد ووقف هدر المال العام من خلال الحيلولة دون وقوع اعتداء على اموال الدولة.

ولفت الى مناقشة الجهتين لإمكانية تأطير سبل التعاون من خلال برتوكول تعاون فيما بينهما.