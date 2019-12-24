النائب المرداس: نثمن موقف الحكومة الحيادي وامتناعها عن التصويت على "تزوير الجناسي"

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النائب نايف المرداس

ثمن النائب نايف المرداس موقف الحكومة الحيادي وامتناعها عن التصويت فيتشكيل طلب لجنة التحقيق بادعاء التزوير بالجناسي.

وقال المرداس في تصريح صحفي اليوم أن هناك طلبين يؤديان الغرض نفسه، مشيرا الى أن الطلب الذي تقدم به لتكليف لجنة الداخلية والدفاع المختصة بالتحقيق في الجناسي جعل الحكومة تلزم الحياد وتمتنع وذلك لوجود طلبين وتباين نيابي.

وأشار الى أنه جرت العادة أن توافق الحكومة على طلب تشكيل اللجان إن قدم طلب واحد.