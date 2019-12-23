الوزير أحمد المنصور: تحقيق الاصلاح لن يتحقق الا بتعاون جميع القطاعات في وزارة الدفاع

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح، بنادي ضباط الجيش مساء اليوم المهنئين له بمناسبة نيله لثقة القيادة السياسية بتعيينه في منصبه الجديد.

وقد توجه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بهذه المناسبة بالشكر لمقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ، ولسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله على منحه لهذه الثقة الغالية.

كما أكد خلال الإستقبال بأن تحقيق الإصلاح والإرتقاء بمستوى الأداء لن يتحقق إلا بتعاون وتظافر كافة الجهود بين مختلف القطاعات بالوزارة العسكرية منها والمدنية، وأن يضع الجميع نصب أعينهم تحقيق المصلحة العامة وترسيخ مبدأ العدالة والمساواة بين جميع منتسبي وزارة الدفاع .

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سائلاً المولى عز وجل أن يعينه على تحمل هذه الأمانة، وأن يكون عند حسن ظن وثقة القيادة السياسية ، وأن يديم سبحانه على وطننا الغالي نعمة الأمن والأمان والعزة والإستقرار تحت ظل قيادتنا الحكيمة.

حضر الإستقبال رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد خالد الخضر وعدد من كبار القيادات بوزارة الدفاع.