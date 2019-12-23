انت الان تتابع الوزيرة د. الفارس: تسويق الخدمات الالكترونية التي يقدمها بنك الإئتمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان رئيس مجلس إدارة البنك د. رنا عبد الله الفارس

استقبل بنك الائتمان الكويتي وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان رئيس مجلس إدارة البنك د. رنا عبد الله الفارس بمناسبة توليها مهام منصبها، حيث التقت نائب رئيس مجلس الإدارة المدير العام للبنك صلاح مضف المضف والقياديين في البنك.

واستمعت الفارس خلال لقاء موسع مع قيادات الائتمان الى شرح مفصل كامل بالأعمال التي يقوم بها البنك، واستراتيجيته وخططه المستقبلية والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها في المرحلة المقبلة سواء تلك المتعلقة بخططه الإنشائية والتمويلية أو بخدماته الإلكترونية والرقمية.

وحثت الوزيرة على تقديم أفضل خدمة للمواطن الكويتي حماية لأواصر الأسرة الكويتية لتوفير السكن الملائم، وتسهيل جميع الإجراءات للحصول على خدمات البنك بأيسر السبل، واستمرار العمل بسياسة الباب المفتوح لجميع المواطنين على حد سواء.

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كما أوصت بضرورة تسويق الخدمات الإلكترونية التي يقدمها البنك وهي السبيل للتسهيل على المواطنين وقضاء معاملاتهم بسهولة ويسر من خلال الربط الإلكتروني مع الجهات ذات الصلة والذي دشن في عام 2015 وأغنى المواطن عن مراجعة البنك وجلب المستندات.

وتمنت أسرة الائتمان النجاح والتوفيق في مسيرة معالي الوزيرة د . رنا الفارس.