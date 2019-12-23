الحكومة: نرحب بالطلبات النيابية لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية بوفاة الظفيري

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم

أكد رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم اليوم الاثنين ان الحكومة تقف مع اي خطوه من شأنها كشف حقيقة ملابسات وفاة المغفور له احمد الظفيري.

وقال المزرم في تصريح صحفي عقب تقديم عدد من اعضاء مجلس الامة طلبات بتشكيل لجنة تحقيق في حادثة وفاة الظفيري ان الحكومة ترحب بأي خطوة تكشف ملابسات هذه الحادثة.

واشار الى أن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية انس الصالح شكل لجنة في وقت سابق برئاسة الادارة العامة للتحقيقات تضم كليتي الحقوق والطب بجامعة الكويت وقد باشرت التحقيق من جانبها.

وكان الصالح قد اصدر الجمعة الماضي اوامره بتشكيل لجنة محايدة للتحقيق بوفاة احمد الظفيري اثناء حجزه بإحدى الادارات التابعة لقطاع الامن الجنائي وبيان ما اذا كان هناك اي تقصير من اجهزة الوزارة في هذه الواقعة من لحظة ضبطه الى حين وفاته وتقديم تقرير خلال اسبوع.

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كما امر وزير الداخلية بإيقاف كل من له علاقة بالواقعة عن العمل الى حين انتهاء التحقيقات وفي حال ثبوت اي اخلال بالاجراءات التي اتخذت بحق المواطن المتوفى فإنه ستتم محاسبة المقصرين واتخاذ العقوبات المناسبة بحقهم.

واكد المزرم حرص الحكومة على عدم الاخلال بإجراءات السلطة القضائية بشأن هذه القضية لكونها منظوره حاليا امام النيابة العامة.