رويترز: توقيع اتفاق الثلاثاء بين السعودية والكويت لاستئناف إنتاج المنطقة المقسومة

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توقيع اتفاق الثلاثاء بين السعودية والكويت لاستئناف إنتاج المنطقة المقسومة

قال مصدران مطلعان لرويترز إن السعودية والكويت ستوقعان اتفاقا نهائيا يوم الثلاثاء في الكويت لاستئناف إنتاج النفط من حقول المنطقة المقسومة.

وأوقف البلدان إنتاج الحقول المشتركة في المنطقة المقسومة قبل ما يربو على ثلاث سنوات مما خفض الإنتاج 500 ألف برميل يوميا أو ما يعادل 0.5 في المئة من إمدادات النفط العالمية.

ولم يتسن الوصول إلى مسؤولين في قطاع النفط من السعودية والكويت للتعليق.