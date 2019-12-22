النائب العدساني: مهلة الى نهاية يناير لإعفاء رئيس مجلس إدارة "الدرة" أو استجواب الروضان

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النائب رياض العدساني

أعلن النائب رياض العدساني أنه سيوجه استجوابا الى وزير التجارة والصناعة خالد الروضان اذا لم يعفي رئيس مجلس إدارة شركة الدرة.

وقال النائب العدساني في تصريح له اليوم أنه سيمهل الوزير الروضان الى نهاية شهر يناير المقبل لإعفاء رئيس مجلس إدارة الشركة أو استجوابه وذلك بسبب الصحيفة الجنائية.

وأضاف العدساني أنه أوفى بوعده السابق باستجواب وزير الداخلية وقد فعل ذلك أيضا مع وزير المالية الذي استقال وتبقى وزير التجارة لتطبيق القانون على رئيس مجلس إدارة شركة الدرة.