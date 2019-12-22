انت الان تتابع النائب العدساني: مهلة الى نهاية يناير لإعفاء رئيس مجلس إدارة "الدرة" أو استجواب الروضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أعلن النائب رياض العدساني أنه سيوجه استجوابا الى وزير التجارة والصناعة خالد الروضان اذا لم يعفي رئيس مجلس إدارة شركة الدرة.
وقال النائب العدساني في تصريح له اليوم أنه سيمهل الوزير الروضان الى نهاية شهر يناير المقبل لإعفاء رئيس مجلس إدارة الشركة أو استجوابه وذلك بسبب الصحيفة الجنائية.
وأضاف العدساني أنه أوفى بوعده السابق باستجواب وزير الداخلية وقد فعل ذلك أيضا مع وزير المالية الذي استقال وتبقى وزير التجارة لتطبيق القانون على رئيس مجلس إدارة شركة الدرة.
كانت هذه تفاصيل خبر النائب العدساني: مهلة الى نهاية يناير لإعفاء رئيس مجلس إدارة "الدرة" أو استجواب الروضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.