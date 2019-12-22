الوزير الفاضل: انتاج المنطقة المقسومة مسألة سياسية ينبغي مناقشتها على مستويات أرفع

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قال وزير النفط خالد الفاضل اليوم الأحد إنه يأمل أن تسوي الكويت والسعودية قضية المنطقة المقسومة بحلول نهاية 2019.
وأوقف البلدان الإنتاج من حقول النفط التي يشتركان في إدارتها في المنطقة منذ أكثر من ثلاثة أعوام لينخفض الإنتاج بنحو 500 ألف برميل يوميا أي بنسبة 0.5 بالمئة من إمدادات النفط العالمية.
وأضاف الوزير للصحفيين على هامش مؤتمر الكويت "نأمل أن تسوى الأمور بحلول نهاية العام وأن تعود لطبيعتها".
وقال "هناك توافق دائما بين الكويت والسعودية (فيما يخص المنطقة المقسومة)". لكن استئناف إنتاج النفط من المنطقة مسألة سياسية ينبغي مناقشتها على مستويات أرفع.
وفي أكتوبر تشرين الأول قال خالد الجار الله نائب وزير الخارجية الكويتي إن المشاورات مع السعودية بخصوص المنطقة المقسومة إيجابية للغاية وإنه تم التوصل لاتفاق.
وصرح مصدر مطلع على عمليات المنطقة المقسومة لرويترز بأن استئناف الإنتاج من الحقول المشتركة سيجري على مراحل بعد التوصل لاتفاق نهائي وأن بلوغ طاقة الإنتاج الكاملة سيستغرق أشهر.
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