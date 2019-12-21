انت الان تتابع السفير الديحاني يصل أريحا لتقديم أوراق اعتماده كأول سفير كويتي لدى فلسطين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
وصل سفير الكويت لدى فلسطين والأردن عزيز الديحاني إلى مدينة (أريحا) قادما من الأردن اليوم السبت لتقديم أوراق اعتماده إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس كأول سفير كويتي لدى فلسطين.
وأصدر سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح نهاية أكتوبر الماضي مرسوما أميريا بتعيين الديحاني سفيرا غير مقيم للكويت لدى فلسطين.
ومن المقرر ان يقدم الديحاني أوراق اعتماده للرئيس عباس في مدينة (رام الله) غدا الاحد في إطار زيارته الحالية للأراضي الفلسطينية التي تستمر يومين.
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