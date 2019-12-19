انت الان تتابع الوزير الروضان: ترقية بورصة الكويت يسهم بتدفق مليار دينار وهذا الانجاز "صناعة الأمل" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزیر التجارة والصناعة خالد الروضان

قال وزیر التجارة والصناعة خالد الروضان إن ترقیة بورصة الكویت في مؤشر (ام.اس.سي.اي) قد یسھم بتدفق ملیار دینار مھنئًا القیادة السیاسیة بترقیة الكویت إلى مرتبة الأسواق الناشئة.

وأضاف الروضان في مؤتمر صحفي عقدته ھیئة أسواق المال الیوم بمناسبة الترقیة "أبارك لوالدي صاحب السمو أمیرالبلاد ولولي العھد ولسمو رئیس مجلس الوزراء والكویت ترقیتھا لتكون ضمن قائمة الأسواق الناشئة في المؤشر الأشھر عالمیًّا لرؤوس الأموال" مثمنًا جھود الھیئة الكبیرة وكل الجھات المشاركة.

وأكد أن الجدیة التي تولیھا الجھات كافة وتحسین بیئة الأعمال بدأت تؤتي ثمارھا لترقیة الكویت في أكبر 3 مؤشرات عالمیة وھي (فوتسي) و(ستاندرد اند بورز جونز) و(ام.اس.سي.أي).

وأضاف أن سقف الطموحات لا یزال مرتفعًا والعمل مستمر لمزید من التطویر مؤكدًا السیر "بخطى ثابتة على الطریق الذي رسمه لنا سیدي صاحب السمو لتحقیق رغبته بتحویل الكویت لمركز مالي واقتصادي".

وأطلق الروضان اسم (صناعة الأمل) على ھذا الإنجاز مبینًا أنه رغم كل التحدیات والمعوقات استطاع المسؤولون في الھیئة صناعة الأمل بالعمل وبالرغم من حداثة الھیئة إلا أنھا استطاعت تحویل الكویت إلى مركز مالي.

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وأضاف أنه تم وضع السوق الكویتي على خارطة الاستثمار العالمیة والإقلیمیة مبینًا أنه رغم أنها الأحدث بالمنطقة إلا أنها استطاعت في أقصر مدة بالمنطقة تحقیق ھذا الإنجاز الذي "تم تحقیقه بأید كویتیة شابة نفخر بھا".

وأكد أن ھذا الإنجاز أتى نتیجة عمل الھیئة مع الھیئات الحكومیة مثل البنك المركزي ووزارة التجارة والصناعة وشركات خاصة مثل شركة المقاصة وشركة سوق الكویت للأوراق المالیة.

وأشار إلى أن ھذه الترقیات الصادرة من قبل أھم وكالات التصنیف العالمیة سوف تساھم في تعزیز دور القطاع الخاص في تقدیم أفضل الخدمات وإتاحة الفرصة للشركات الكویتیة المدرجة لكي تبرز أمام الجھات الاستثماریة العالمیة.

ورأى أن ھذا الإنجاز یأتي ضمن رؤیة متكاملة للحكومة للارتقاء ببیئة الأعمال وتحویل الكویت إلى مركز مالي واقتصادي وبعد تصنیف الكویت ضمن أفضل 20 دولة بالإصلاحات ذات العلاقة ببیئة الأعمال.

وأشار إلى برنامج الإصلاح التشریعي الذي نتج عنه بالتعاون مع البرلمان إصدار قوانین تساھم بالارتقاء وتحسین بیئة الأعمال مثل قانون التأمین والسجل التجاري ومراقبي الحسابات وتعدیلات قانون الشركات وقانون تبادل المعلومات الائتمانیة معربًا عن أمله بالانتھاء من قانون الإفلاس وقانون حمایة المنافسة قریبًا.