انت الان تتابع الوزيرة د. الفارس: متابعة الجداول الزمنية للمشاريع السكنية والعمل على تلافي أي معوقات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قالت وزيرة الاشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الاسكان الكويتية الدكتورة رنا الفارس ان مشاريع المدن الاسكانية على رأس الأولويات.
واكدت الفارس في بيان صحفي اليوم الخميس حرصها على متابعة الجداول الزمنية لتلك المشاريع وبذل الجهد والعمل لتلافي اي معوقات تواجه التنفيذ مشيرة الى ان الجهاز التنفيذي بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية يعكف حاليا على تنفيذ وانجاز العديد من المشاريع الاسكانيه الضخمة.
واشارت الى ضرورة الارتقاء بالخدمات التي تقدمها المؤسسة وبذل الجهود لتحقيق رؤية المؤسسة المتمثلة بتطوير مجتمعات عمرانية ذات قلب اقتصادي تؤمن للمواطنين العيش والعمل والاستدامة اضافة الى السعي لتحقيق رؤية كويت جديدة 2035.
واعربت عن شكرها وامتنانها لحضرة صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح على ثقتهم الغالية سائلة المولى عز وجل التوفيق والسداد لخدمة الوطن والمواطنين.
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