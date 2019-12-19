انت الان تتابع الوزير الجبري: لجنة تحقيق في مسرحية عرضت في مهرجان الكويت المسرحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزير الاعلام الكويتي محمد الجبري

اكد وزير الاعلام الكويتي محمد الجبري اهتمامه ومتابعته حول ما اثير في احدى المسرحيات التي عرضت في مهرجان الكويت المسرحي العشرين في 11/12/2018 ضمن انشطة المجلس الوطني للثقافه والفنون والاداب.

وقال الوزير الجبري في بيان صادر من وزارة الاعلام اليوم الخميس انه يولي هذا الموضوع اهتماما بالغا مؤكدا رفضه التام لاي تجاوز كان لثوابت وقيم المجتمع الكويتي الاصيلة.

واكد حرصه على ما تناولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي وبعض الصحف "لتصريح منسوب للاخ الفاضل بدر الرفاعي يشير لعرض مسرحي تحت عنوان (هاديس) وما حملته المسرحية من مضامين ومشاهد منافية لانظمة العمل الادبي والثقافي في دولة الكويت".

واوضح انه تم تشكيل لجنة تحقيق محايده لبحث هذا الموضوع برئاسة وكيلة وزارة الاعلام منيرة الهويدي وعضوية كل من الاستاذ المساعد بالمعهد العالي للفنون المسرحية الدكتور علي الرفاعي والاستاذ المساعد بالمعهد العالي للفنون المسرحية الدكتور محمد الزنكوي ومدير ادارة المصنفات الفنية بقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات طلال العصيمي والمستشار القانوني بمكتب وزير الاعلام مصطفى حساب والمستشار الثقافي بمكتب وزير الاعلام منصور العنزي اضافة الى رئيس قسم الشؤون القانونية بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب عمر الخالدي مقررا للجنة.

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وذكر الجبري ان لجنة التحقيق ستقوم ببحث كافة جوانب الموضوع وتطبيق العقوبات الضرورية اللازمة في حال ثبوت تهمة التجاوز او الاخلال او التقصير بالسماح للعرض المسرحي المشار إليه.

ولفت الى انه تم ايقاف لجنتي النصوص والمشاهدة عن العمل لحين انتهاء لجنة التحقيق من المهام الموكلة إليها.