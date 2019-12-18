انت الان تتابع الوزير الصالح: تلبية طموحات المواطنين واحترام الدستور والقانون وحماية المال العام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الوزير الصالح

ترأس معالي أنس خالد الصالح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء الموافق 18/12/2019، في مكتبه بمقر وزارة الداخلية، اجتماعاً بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام سالم النهام، ضم وكلاء وزار ة الداخلية المساعدين.

وقد رحب معاليه في بداية الاجتماع بقيادات المؤسسة الأمنية ونقل إليهم تقدير وثناء القيادة السياسية العليا على عطائهم وجهودهم.. وأهمية الدور الذي تقوم به أجهزة الامن في الحفاظ على المصالح العليا لأمن واستقرار الوطن.

واكد معالي أنس خالد الصالح، أن توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح -حفظه الله ورعاه- بتحقيق الطموحات التي ينشدها الوطن والمواطنين وتجسيد احترام الدستور والقانون والأنظمة وحماية المال العام لن تتحقق إلا بالعمل الدؤوب وبروح الفريق الواحد، وتلمس مطالب المواطنين وإيجاد حلول لها.

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وشدد معاليه على ان هذه التوجيهات السامية هي برنامج عمل لنا جميعاً لتحقيق الأهداف المرجوة وتلبية التكليفات المناطة بوزارة الداخلية.

واستعرض معاليه مع الفريق عصام النهام ووكلاء وزارة الداخلية المساعدين الأوضاع الأمنية والخطط الموضوعة في هذا الشأن، متوجهاً إليهم ببعض الملاحظات لتفعيل الإجراءات الكفيلة للتصدي لأية ظواهر سلبية بكل حزم وحسم وتطبيق القانون على الجميع بمسطرة واحدة.