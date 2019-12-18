انت الان تتابع الوزير أحمد المنصور: الهدف من تحملي المسؤولية هو السعى نحو تحقيق الإصلاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الوزير أحمد المنصور

إستقبل معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح ، بوزارة الدفاع صباح اليوم ، سعادة رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد خالد الخضر ، وسعادة نائب رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن عبدالله نواف الصباح ، وأعضاء مجلس الدفاع العسكري ، والوكلاء المساعدون بوزارة الدفاع ، وذلك بماسبة توليه لمهام منصبه الجديد .

حيث عبر معاليه خلال اللقاء عن تطلعه لتذليل كافة العقبات التي قد تواجه سير العمل في وزارة الدفاع ، وذلك بهدف الإرتقاء بأداء كافة منتسبيها من عسكريين ومدنيين ، مضيفاً بأنه إبن هذه الوزارة التي عمل بقطاعيها العسكري والمدني ، وأدرك من خلال سنوات عمله حجم التطلعات والرغبات لدى مختلف القطاعات فيها .

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كما أوضح معاليه على أن النجاح لا يتحقق إلا بتوحيد كافة الجهود والتعاون بين مختلف القطاعات ، مؤكداً على أن أبوابه مفتوحة للجميع للإستماع لمختلف الأفكار والتطلعات التي تسهم في تحسين بيئة العمل في الوزارة ، وأن الهدف الإساسي من تحمله لهذه المسؤوليه هو السعى نحو تحقيق الإصلاح من خلال ما يملكه من قرارات تصب في مثل هذا الإتجاه .

سائلاً معاليه المولى عز وجل أن يعينه على تحمل هذه الأمانة ، وأن يكون عند حسن ظن وثقة القيادة السياسية ، وأن يديم سبحانه على وطننا الغالي نعمة الأمن والأمان والعزة والإستقرار تحت ظل قيادتنا الحكيمة.