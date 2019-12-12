الرئيس صباح الخالد: نشكر المواطنين على استجابتهم والابلاغ عن جرائم الفساد

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سمو رئيس مجلس الوزراء يستقبل رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد

استقبل سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر السيف اليوم معالي رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد عبدالرحمن نمش النمش.

وأعرب سموه خلال المقابلة عن شكره وتقديره لإخوانه المواطنين على استجابتهم وحرصهم على تفعيل المادة 20 من قانون انشاء الهيئة والتي تقضي بالإبلاغ عن أي جريمة أو شبهة فساد لدى الهيئة أو الجهات المختصة.

وأكد سموه ضرورة تجسيد دور الهيئة في تفعيل أحكام المواد المتعلقة بحماية المبلغين وتشجيعهم على ممارسة دورهم المسؤول في مواجهة آفة الفساد.