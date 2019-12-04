الداخلية: ضبط تشكيل عصابي يقوم بتزوير العملات النقدية ومحاولة تصريفها

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - جانب من المضبوطات

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً في الإدارة العامة للمباحث الجنائية تمكن من ضبط تشكيل عصابي مكون من (3) أشخاص أثنين من جنسية أفريقية والثالث من جنسية أوروبية يقوم بتزوير العملات النقدية ومحاولة تصريفها.

وكان رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية (مباحث حولي) تلقوا معلومات عن نشاط عصابة يقوم افرادها بتزوير العملات.

وعلى ضوء المعلومات شكل رجال المباحث الجنائية فريقاً مختصاً لتتبع المتهمين وبعد التأكد من صحة المعلومات تم تحديد هويتهم وعددهم ومكان تواجدهم، وبعد أخذ الأذن القانوني تم القبض عليهم والعثور بحوزتهم على نقود مزيفة منها فئة العشرين ديناراً كويتياً، وكذلك أوراق جاهزة وأدوات تستخدم في عملية التزوير.

تم إحالة المتهمين والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.